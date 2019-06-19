Ağrı'da kuyuya düzen dana itfaiye ekipleri tarafından kurtuldu
10 dakika önce
Ağrı'nın Baloluk köyünde kuyuya düzen dana itfaiye ekiplerinin hayvan kurtarma operasyonu sonucunda kuyudan çıkarıldı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
'nın Baloluk köyünde kuyuya düzen dana itfaiye ekiplerinin hayvan kurtarma operasyonu sonucunda kuyudan çıkarıldı.
Ağrı'nın merkeze bağlı Baloluk köyünde oturan bir köylüye ait dana, su kuyusuna düştü. Hayvanı su kuyusundan kurtarmaya çalışan köylüler uzun süren uğraşlar sonunda bir sonuç alamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk önce kuyunun etrafını kepçeyle genişletti. Daha sonra hayvanın boynuzuna bağladıkları halatı yukarı doğru çeken itfaiye ekipleri köylülerinde yardımıyla kuyuya düşen danayı kurtardı. - AĞRI
Ekipler sağanakla mücadele ederken göle dönen yol ortasında çorba keyfi yaptı
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
Rusya basını yazdı: Su-35S tipi savaş uçakları Kırım'a yerleştirilecek
Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın