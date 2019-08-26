Ağrı'da lastiği patlayan tır alev aldı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:36 Kaynak: AA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Ağrı- İran kara yolunda inşaat firmasına 04 D 5123 plakalı tırın lastiği, seyir halindeyken Doğubayazıt ilçesi çıkışında patladı.
Tekerlekten sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle tırın dorsesinde yangın çıktı.
Sürücünün yol kenarına çektiği tırdaki alevler, çevredekiler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırın dorsesinde hasar oluştu.
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