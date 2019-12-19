Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan bir sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan bir sanık tahliye edildi

6 saat önce

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi.

Ağrı'da Leyla Aydemir'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan bir sanık tahliye edildi, System.String[]

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklardan biri tahliye edildi.

Leyla Aydemir'in amcası Yusuf Aydemir ile babası Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir'in tutuklu, 5 sanığın da tutuksuz yargılandığı davanın görüldüğü Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, celse arası tutuklu sanıkların tutukluluk durumunu inceledi.

Mahkeme heyeti, inceleme sonucu "mevcut delil durumu, tutuklulukta geçen süre ve dosyasın gelmiş olduğu aşama"yı dikkate alarak Mehmet Ali Aydemir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanığın her gün bulunduğu adresteki polis merkezine giderek imza atmasına karar verip bu kişiye yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin ise devamı kararlaştırıldı.

Sanıkların yargılanmasına 21 Şubat'ta aynı mahkemede devam edilecek.

Olay

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, küçük kızın cesedi, 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuştu.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in ölümünden sorumlu tutulan baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir ve kardeşi Yusuf Aydemir'in de aralarında olduğu 7 sanık hakkında "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

minik leyla, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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