Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi - Son Dakika
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Ağrı'da lise öğrencilerine "diplomasi" eğitimi

7 saat önce

Ağrı'da üniversite öğrencileri, uluslararası ilişkiler konularında birikimlerini lise öğrencilerine aktararak "geleceğin diplomatları"nı yetiştiriyor.

Ağrı'da lise öğrencilerine

Ağrı'da üniversite öğrencileri, uluslararası ilişkiler konularında birikimlerini lise öğrencilerine aktararak "geleceğin diplomatları"nı yetiştiriyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde (AİÇÜ) öğrenim gören ve Erzurum Diplomasi Akademisinde editör olarak çalışan Abdullah Kerimoğlu ile Berfin Ece, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle "Ağrı Dünyayı Okuyor ve Yorumluyor" projesini hayata geçirdi.

Liselerdeki öğrencilerin dünyadaki gelişmelerden haberdar olması için çalışma yapan Kerimoğlu ile Ece, kentteki liselere giderek komşu ülkeler İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan ve Nahçıvan özerk cumhuriyetinin Türkiye ile ilişkilerini anlatıyor.

Üniversiteliler, son günlerde dünyanın birçok bölgesinde tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile sığınmacıların yaşadıkları zorlukları da öğrencilere aktarıyor.

Projeyi hayata geçiren öğrencilerden Kerimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimlerde öğrencilere dünya haritasının yanı sıra kitap da hediye ettiklerini söyledi.

Belirledikleri 6 lisede öğrencilere eğitim verdiklerini ifade eden Kerimoğlu, "Türkiye'nin komşuları, uluslararası örgütler, dünya ülkeleriyle askeri, siyasi ve ticari ilişkileri anlatıyoruz. Buradaki amacımız, öğrencilerin dünyadaki gelişmeleri takip edip anlamasıdır. Öğrencilere kitap ve haritalarda veriyoruz. Bu alandaki istihdam olanaklarını da arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Eğitimimiz 3 hafta sürmektedir." dedi.

Kerimoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde son dönemlerde yaşanan çatışmalar, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında bekleyen düzensiz göçmenlerle ilgili güncel konuları da öğrencilere anlattıklarını dile getirerek geleceğin diplomatlarını yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Liseli öğrencilerden Sahranur Yontar da eğitimin çok faydalı olduğunu, komşu ülkelerin yaşadıkları sorunları daha iyi öğrendiklerini ve uluslararası örgütleri tanıdıklarını belirtti.

Suriye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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