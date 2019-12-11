Ağrı'da lise öğrencilerinin faydalanacağı "Adalet Alanı Uygulama Laboratuvarı" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da lise öğrencilerinin faydalanacağı 'Adalet Alanı Uygulama Laboratuvarı' açıldı - Son Dakika

Ağrı'da lise öğrencilerinin faydalanacağı "Adalet Alanı Uygulama Laboratuvarı" açıldı

6 saat önce

Ağrı'da, Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde zabit katipliği bölümünü okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitim görmesi için yapılan Adalet Alanı Uygulama Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı.

Ağrı'da lise öğrencilerinin faydalanacağı

Ağrı'da, Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde zabit katipliği bölümünü okuyan öğrencilerin uygulamalı eğitim görmesi için yapılan Adalet Alanı Uygulama Laboratuvarı'nın açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Baro Başkanı Avukat Salih Aydın, Milli Eğitim İl Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve Okul Müdürü Celal Efe'nin kurdele kesmesiyle laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından sınıfta incelemelerde bulunan protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Milli Eğitim İl Müdürü Tekin, açılan sınıfın kentte ilk olması dolayısıyla çok kıymetli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim görüp konuları daha iyi kavrayacaklarını ifade eden Tekin, "İnşallah öğrencilerimiz, staj noktasında da barodan destek alacaklar. Buradaki öğrencilerimizin hepsini biz ilerde en iyi yerlerde görmek istiyoruz. Sınıfımız çok güzel, gerçek bir duruşma salonunu aratmıyor. Öğrencilerimizin burada uygulamalı olarak eğitim görmesi çok önemlidir." diye konuştu.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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