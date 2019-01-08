Ağrı'da Lojmanlık Anasınıfına Dönüştürüldü

Ağrı
'nın Hamur
ilçesinde atıl durumda bulunan okul lojmanı kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından onarılarak anasınıfına dönüştürüldü.
İlçeye bağlı Kaynaklı köyünde anasınıfın içindeki mefruşat, oyuncak ve kırtasiye ihtiyacı ise ilçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'in eşi Çiğdem Tuncer'in katkılarıyla ve koordinasyonu ile toplanan yardım malzemeleri ile tamamlandı. İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer tarafından yapılan ana sınıfının açılış töreninde Kaymakamın eşi Çiğdem Tuncer, İlçe Emniyet Amiri Halit Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, Kaymakamlık
Yazı İşleri Müdürü Zahide Güney, veliler, öğretmenler ve öğrenci hazır bulundu. Yeni açılan anasınıfının gezilmesinden sonra öğrencilerle birlikte yaş pasta kesilerek öğrencilere ve misafirlere ikram edildi.
Açılışta konuşan Kaymakam Ömer Faruk Tuncer, okul öncesini çok önemsediklerini ve Hamur'un okul öncesi eğitimde üst seviyelere çıkması gerektiğini söyledi.
Okul öncesi yaş grubu çocukların okulsuz kalmaması için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Tuncer, "ilçede okul öncesi eğitimde okullaşma oranını %100'e tamamlama hedefindeyiz. Bu vesileyle anasınıfı açılışına katkı sağlayan yardımseverlere, eşime, Milli Eğitim camiasına teşekkür ediyor ve bu tür çalışmaların devamını diliyorum. İnşallah burada öğrencilerimiz çok iyi bir ortamda eğitim göreceklerdir" dedi. - AĞRI