Ağrı'da "Mahalli At Yarışları Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da "Mahalli At Yarışları Şenliği" düzenlendi

30.07.2022 19:11
Ağrı'da "Mahalli At Yarışları Şenliği" düzenlendi

Ağrı'da "Mahalli At Yarışları ve Şenliği" gerçekleştirildi.

Ağrı'da "Mahalli At Yarışları ve Şenliği" gerçekleştirildi.

Valilik koordinesi ve belediye iş birliğiyle TRT Park alanında yapılan şenlik programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Erzurum'dan gelen atlı cirit ekibinin gösterisi beğeniyle izlendi.

Atlı okçuluk ve Rahvan binicilik etkinliklerinin yapıldığı programda, Ağrı Valiliği Koşusu, Ağrı Belediyesi Koşusu, Şehit ve Gazi Koşusu ile Ağrı Dağı Koşusu yapıldı.

Güzel görüntülerin ortaya çıktığı cirit gösterisi ve mahalli at yarışları, Anadolu Ajansı (AA) ekibince dron ile görüntülendi.

"Ülkemizde at varlığımız artmaya devam ediyor"

Vali Osman Varol, burada yaptığı konuşmada, ecdadın ata çok önem verdiğini söyledi.

Ülkenin dört bir yanında milletin temel özelliklerinden olan at sahibi olma ve ata binme geleneğinin canlanmaya başladığını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Ülkemizde at varlığımız artmaya devam ediyor. Çok önemli olan, bize ait olan, binlerce yıldır bizde olan at ırklarımız da tekrar canlanmaya başlıyor. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Buna destek vermenin de çok büyük mutluluğunu taşıyoruz. Ağrı'mızda da özellikle pandemi döneminden itibaren birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kısıtlamalar yaşadık. Ancak geçen yıldan beri aklımızda olan bu faaliyeti çok şükür ki bu yıl paydaşlarımızla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda belki daha donanımlı tesis ya da hipodroma sahip olacağız. Bölgemizdeki at varlığını artırarak, Anadolu'nun birçok yöresinden katılımcıları buraya davet ederek, bu organizasyonları her yıl geliştirerek ve niteliğini artırarak devam etmeyi amaçlıyoruz."

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundukları ve alana bir hipodrom yapma ihtiyacı olduğunu aktardı.

Etkinlik, mahalli at yarışlarında dereceye girenlere para ödülü ve kupaların verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da "Mahalli At Yarışları Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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