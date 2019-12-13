Ağrı'da Meslek Tanıtım Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Meslek Tanıtım Günü etkinliği Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.



İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven açılış konuşmasında İŞKUR hizmetlerinden kısa bilgi vererek İŞKUR'un iş arayana, işverene ve öğrenciye hizmet verdiğini, meslek seçme aşamasında olan gençlere yardımcı olmak, yol göstermek amacıyla meslek tanıtım günleri düzenlediklerini belirtti.



Güven, insan hayatının en önemli kararlarından birisinin meslek yada iş seçimi olduğunu, mesleğinde kariyer yapmış, mesleğin ustaları tarafından meslekler hakkında gençlere bilgi verileceğini, meslek tanıtım etkinliğinin kariyer planlaması yapacak olan gençlere faydalı olmasını ümit ettiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.



Etkinlikte Tarım Orman İl Müdürü Veteriner Hekim Kenan Engin, "Veteriner Hekim" mesleğini tanıtarak kariyer ve iş fırsatları konusunda görüşlerini aktardı. Engin, bölgenin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığını söyleyerek gençlere çiftçilik ve hayvancılığa sahip çıkarak bu sektörü daha ileri ve modern hale getirmek için bir çaba içerisinde olmaları gerektiğini kaydetti.



Meslek tanıtım gününe il müdürlerinin yanı sıra İŞKUR Şube Müdürü Hanife Beyaz, İş ve Meslek Danışmanları, Milli Eğitim şube müdürleri ve Okul Müdürü Celal Ayyıldız katıldı. - AĞRI