Ağrı'da minibüste düşürülen 100 bin lira değerindeki döviz ve altın sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Ağrı'da minibüste düşürülen 100 bin lira değerindeki döviz ve altın sahibine teslim edildi

24.03.2022 00:57
Ağrı'da minibüste düşürülen 100 bin lira değerindeki döviz ve altın sahibine teslim edildi

Ağrı'da toplu taşıma aracında altın ve döviz dolu çantasını kaybeden kadına eşyaları teslim edildi.

Ağrı'da toplu taşıma aracında altın ve döviz dolu çantasını kaybeden kadına eşyaları teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da toplu taşıma aracını kullanan Rabia Özmen içerisinde altın ve döviz bulunan çantasını araçta unuttu. Döviz ve altın dolu olan çantasının yanında olmadığını fark eden Rabia Özmen kaybetmiş olabileceği yerleri tek tek inceledi. Ağrı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi minibüste düşürmüş olduğu ihtimalini de göz önünde bulunduran Özmen buraya gelerek yetkililere durumu anlattı.

Ağrı Belediyesine bağlı izleme merkezi araç içinde bulunan tüm kameraları tek tek inceleyerek çantanın minibüste düşürüldüğü anı tespit etti. İzleme merkezinin titiz çalışması sonucunda çanta Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç'a teslim edildi. Başkan Yardımcısı Tunç çantayı kaybettiğini iddia eden kişiye çanta içerisinde bulunan döviz ve altınlar hakkında sorular sorarak teyit etti.

Kaybolan çantası bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Rabia Özmen yetkililerin titiz ve özverili çalışması için teşekkür etti. - AĞRI

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Tragger, Döviz, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da minibüste düşürülen 100 bin lira değerindeki döviz ve altın sahibine teslim edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da minibüste düşürülen 100 bin lira değerindeki döviz ve altın sahibine teslim edildi - Son Dakika
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