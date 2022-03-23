Ağrı'da minibüste unutulan 100 bin liralık altın ve döviz sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
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Ağrı'da minibüste unutulan 100 bin liralık altın ve döviz sahibine ulaştırıldı

23.03.2022 17:12
Ağrı'da minibüste unutulan 100 bin liralık altın ve döviz sahibine ulaştırıldı

Ağrı'da, belediyeye ait minibüste unutulan yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve döviz, sahibine teslim edildi.

Ağrı'da, belediyeye ait minibüste unutulan yaklaşık 100 bin lira değerinde altın ve döviz, sahibine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu ulaşım aracı olarak kullanılan minibüsle seyahat eden 23 yaşındaki nişanlı kadın Rabia Özmen, içinde yaklaşık 100 bin lira değerindeki altın ve döviz bulunan çantasını, araçta oturduğu koltukta unuttu.

Çantasının yanında olmadığını daha sonra fark eden Özmen, en son bulunduğu minibüste unutma ihtimalini göz önünde bulundurarak belediye yetkililerine durumu bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan belediyeye bağlı izleme merkezi, minibüsün içindeki kameraları tek tek inceleyerek çantanın minibüste düşürüldüğü anı tespit etti.

Ekiplerce minibüsten alınan çanta, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç tarafından sahibine teslim edildi.

Çantasının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özmen'in, nişanlı olduğu ve çantasında, 4 bilezik, 1 kolye, 2 küpe, 1 altın yüzük, altın bileklik, 420 Kanada doları ve 100 avro olduğu öğrenildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da minibüste unutulan 100 bin liralık altın ve döviz sahibine ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da minibüste unutulan 100 bin liralık altın ve döviz sahibine ulaştırıldı - Son Dakika
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