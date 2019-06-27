Ağrı'da minibüsün çarptığı bisikletli genç öldü
50 dakika önce
Ağrı'da minibüsün çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:00 Kaynak: AA
'da minibüsün çarptığı bisikletli genç hayatını kaybetti.
Ağrı-Doğubayazıt kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü mevkisinde, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 DL 7889 plakalı minibüs, bisikletiyle ilerleyen Oktay Kaya'ya (18) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzeri olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gencin cenazesi, Ağrı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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