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Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor - Son Dakika

Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor

08.08.2021 12:26
Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde balyalar ve lastiklerden yapılan oyun parkurunda yarışan çocuklar, köydeki okulun bahçesinde oluşturulan yapay alanda "arkeolojik kazı" deneyimi yaşadı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde balyalar ve lastiklerden yapılan oyun parkurunda yarışan çocuklar, köydeki okulun bahçesinde oluşturulan yapay alanda "arkeolojik kazı" deneyimi yaşadı.

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Telafide Ben de Varım" programıyla ilkokul öğrencilerinin gelişimi için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda öğrenciler, farkındalık için Ağrı Dağı manzaralı Sağlıksuyu köyünde bulunan bir süt çiftliğine getirildi.

Araçlarla çiftliğe getirilen çocuklara, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdür İhsan Kösen ve öğretmenleriyle burada üretilen süt ve çeşitli peynir ürünleriyle kahvaltı yaptırıldı.

Ardından tesisi gezen öğrencilere, veteriner hekim tarafından çiftlikteki simental cinsi ineklerin sağımından elde edilen sütün yoğurt ve diğer ürünlere dönüşümüyle ilgili bilgi verilip bol bol süt ve yoğurt tüketmeleri tavsiye edildi.

Üzerlerinde isimlerinin yazıldığı kavanozlarda yoğurdun yapılışını izleyen çocuklar, daha sonra yeni doğmuş buzağıların bulunduğu alana giderek burada vakit geçirdi.

Sevdikleri buzağılara biberonla süt içiren çocuklara çiftlikteki at ve tavşan gibi hayvanları tanımanın yanında onlarla eğlenme fırsatı da sunuldu.

Öğretmenler minik çocuklara, hem balyalar ve lastiklerden yapılan oyun parkurunda yarışmalar düzenledi hem de köydeki okulun bahçesinde oluşturulan yapay alanda arkeolojik kazısı yaptırıldı.

Doğubayazıt Arama Kurtarma Derneği (DAK) Başkanı Mehmet Sebih Tanrıverdi'nin eşofman, çiftlik yetkililerinin süt hediye ettiği öğrenciler, telefi eğitimini fırsata dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA muhabirine, il genelinde "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleyerek onların eğlenip stres atmalarına imkan sağladıklarını söyledi.

"İl genelinde etkinliklerimiz devam edecek ve biz de katılacağız"

Etkinliklere öğrencilerin ciddi derecede katılım sağladığına dikkat çeken Tekin, bunun faydasını da gördüklerini belirtti.

Telafi eğitimin öğrenciler için aynı zamanda bir fırsat olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Özellikle sahada uygulamalı eğitimlere çok önem veriyoruz. Bu kapsamda çocuklarımızın daha çok sahada olmasını istiyoruz. Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimlerde veriyoruz. İl genelinde çocuklarımızla bu tür etkinliklerimiz devam edecek ve biz de katılacağız. Çocuklar belki de hayatlarında ilk defa ineğin nasıl sağıldığını, sütün nasıl elde edildiğini ve hatta yoğurdun nasıl yapıldığını burada gördü. Çocuklar süt dolu biberonlarla besledikleri buzağıları da çok sevdi."

Öğrencilerden İremsu Konyar ise program kapsamında yapay alanda arkeoloji kazısı yaptıklarını ve büyüyünce arkeolog olmak istediğini dile getirdi.

Sima Avcı da aldıkları telafi eğitim sayesinde bundan sonra daha çok süt ve yoğurt tüketmeye karar verdiğini söyledi.

İlk defa çiftlik gördüğünü ifade eden Avcı, "İneklerin sütünden nasıl yoğurt yapıldığını öğrendim. Hayvanları tanıdım, ata bindim. Buradaki inekleri sevdim. Okulu da özledim ve bu program sayesinde buraya geldim. Atlara bayılıyorum ve ilk defa burada bindim." diye konuştu.

Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor
Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor
Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor
Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor
Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor

Doğubeyazıt, Hisarcık, oyunlar, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da minik öğrencilerin telafi eğitimleri dolu dolu geçiyor - Son Dakika


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