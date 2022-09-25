Ağrı'da devlet desteğiyle mısır yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Ağrı'da mısır ekim alanı devlet desteğiyle giderek genişliyor.

Valilik tarafından hayata geçirilen, İl Özel İdaresince finanse edilen "Danelik Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" ve "Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projeleri kapsamında ilkbaharda çiftçilere 15 ton silajlık ve 10 ton danelik mısır tohumu dağıtıldı.

Aldıkları tohumları ilkbahar aylarında tarlalarına eken çiftçiler, aylarca emek vererek bakımını yaptıkları silajlık mısırı hasat etmeye başladı.

Traktörlerle biçtikleri alternatif yem bitkisi silajlık mısırların bir kısmını kışın hayvanlarına vermek üzere köylerine götüren çiftçiler, ihtiyaçları dışındakileri de sözleşmeli tarım kapsamında Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifine pazarlıyor.

Bu yıl ilk kez 5 bin dekar alanda üretilen danelik mısır ile iki yıl önce 6 bin dönüm alanda ekilirken üretim alanı bu sene 10 bin 600 dekara çıkarılan silajlık mısır, çiftçilere gelir kapısı oluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Vali Osman Varol, AA muhabirine, özellikle son 2 yılda İl Özel İdaresi üzerinden kentte ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla çok çeşitli teşvik ve destek politikaları yürüttüklerini söyledi.

Her alanda olduğu gibi tarımda da üretimin çok önemli olduğuna dikkati çeken Varol, şöyle konuştu:

"Silajlık mısırda 250 çiftçimize 5 bin dekarlık alan için yüzde 80 hibeli destekte bulunduk. Danelik mısırda ise 100 çiftçimize 2500 dekar alan için destekte bulunduk. İlimizde toplamda 10 bin 600 dekarlık alanda silajlık mısır, 5 bin dekarlık alanda da danelik mısır ekimi var. Baktığımız zaman toplam mısır ekili alanının yarısına İl Özel İdaremiz vasıtasıyla destek vermiş durumdayız. Ağrı gerçekten tarımsal alanda çok büyük bir potansiyele sahip. Ürün çeşitliliği sağlamak için çiftçimize bir şekilde cesaret vermemiz, öncülük etmek gerekiyor. 2 yıldır mısır alanında verdiğimiz destekler ve çiftçimizin de buna karşılık vermesiyle ekiliş alanı çok genişledi."

Varol, mısır ürünlerinin hayvancılığa sunduğu katkının yanında il ekonomisi ve tarıma da katkı sunduğunu anlattı.

"Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi alım garantisini veriyor"

Danelik ve silajlık mısır ekim alanının her geçen yıl arttığını ve artmaya da devam edeceğini ifade eden Varol, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaremizin kaynaklarını çiftçilere tahsis etmeye ve onlara sunmaya devam edeceğiz. Şu an hasat devam ediyor. Çiftçilerimiz de verimden çok memnun. Özellikle geçtiğimiz yıl kış dönemindeki yağışlar ve sonrasında da mevsimlerde çiftçilerimizin istediği zamanda istediği şekillerde yağış gerçekleştiği için bu yıl özellikle hasattan çok memnunlar. Biz de çiftçilerimizi ziyaret ettik. Traktöre bindik hasatlarına eşlik ettik. Çiftçilerimiz, mısırları sözleşmeli olarak bunu gerçekleştiriyorlar. Bunu üçlü bir iş birliği şeklinde gerçekleştirdik. Biz tohum desteğini veriyoruz. Ağrı Pancar Ekicileri Kooperatifi alım garantisini veriyor. Bu şekildeki mekanizmayla buradaki çiftçimizin emeğinin karşılığını en fazla şekilde alacağı bir sistem kurmuş oluyoruz."

Çiftçilerden Serhat Çetin ise mısır hasadına başladıklarını ve bu yılki verimin geçen seneye göre daha iyi olduğunu söyledi.