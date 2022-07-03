Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

03.07.2022 21:43
Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Arkasında Fadıl Emre Ergül'ün yolcu olarak bulunduğu Rojhat Akbalık idaresindeki 07 DDA 51 plakalı motosiklet, Erzurum Caddesi TOKİ ışıklar kavşağında, Muhammed Ali Bulut'un kullandığı bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kazazedeleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Bölgedeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin aynı yönde seyir halindeyken sola dönüş yapmaya çalışan bisiklete çarpıp ardından refüje çarptığı ve kazazedelerin yere düştüğü yer alıyor.

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Kaynak: AA

Muhammed Ali, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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