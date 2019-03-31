Ağrı'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirdi
42 dakika önce
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir muhtar adayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ağrı
'nın Eleşkirt
ilçesinde bir muhtar adayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt ilçesine bağlı Haydaroğlu köyünde emekli polis memuru olan muhtar adayı Ali Rıza Sarı (59) seçimi kaybedince kalp krizi geçirdi. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
Kayyum Atanan 10 İlde Son Durum
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk Sonuçları Değerlendiriyor! Canlı Aktarıyoruz
DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı
CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor