Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirdi

Ağrı'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirdi

42 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir muhtar adayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ağrı'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir muhtar adayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt ilçesine bağlı Haydaroğlu köyünde emekli polis memuru olan muhtar adayı Ali Rıza Sarı (59) seçimi kaybedince kalp krizi geçirdi. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:36 Kaynak: İHA

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