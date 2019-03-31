Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirdi

Ağrı'da Muhtar Adayı Kalp Krizi Geçirdi

1 saat önce

Ağrı'da muhtar adayı kalp krizi geçirdiAĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir muhtar adayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ağrı'da muhtar adayı kalp krizi geçirdi

AĞRI - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir muhtar adayı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt ilçesine bağlı Haydaroğlu köyünde emekli polis memuru olan muhtar adayı Ali Rıza Sarı seçimi kaybedince kalp krizi geçirdi. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Eleşkirt, Ağrı, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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