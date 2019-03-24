Ağrı'da Muhtarlık Kavgası: 5 Yaralı
44 dakika önce
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde muhtar adaylığı hususunda iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Ağrı
'nın Taşlıçay
ilçesinde muhtar adaylığı hususunda iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Çöğürlü köyünden, şehir merkezine gelen Karakaya
ve Karabat aileleri burada muhtarlık seçimi nedeniyle kavga etti. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Taşlıçay şehir merkezinde kavga eden ailelere polis müdahale etti. Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si Ağrı Merkez
Hastanesine sevk edilirken, 3 kişi burada tedavi edildi.
Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınarak tahkikat başlatıldı. - AĞRI
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:30 Kaynak: İHA
İç Çamaşırına Gizlediği Uyuşturucuyla Uçağa Binmek İsteyen Şahıs Yakalandı
Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı
Dilek Feneri Uçurmak İsterken Uçurumdan Düştü