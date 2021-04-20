Murat Nehri'ne düşerek kaybolan çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

Çalışmalar, nehrin kent merkezi ile Diyadin ilçesi arasındaki bölümde AFAD ve jandarma ekiplerince gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Mollakara köyünde dün arkadaşlarıyla oynarken Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 5 yaşındaki İpek Yıldız'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Ağrı 'nın Diyadin ilçesine bağlı bir köyde, dün oyun oynarken Murat Nehri 'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı