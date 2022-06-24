Ekipler, Doğubayazıt- İran kara yolunda durdurdukları ve içerisinde Y.K. ile İ.K'nin bulunduğu hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, araçta bulunan boş mutfak tüplerinin alt kısmı kesilerek kaçak sigara doldurulduktan sonra metal parçayla kapatıldığı anlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Doğubayazıt ilçesine bir araçla gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mutfak tüpleri içine saklanan 1380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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