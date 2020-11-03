Ağrı'da müzik öğretmenleri zümre toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in başkanlığında müzik öğretmenleri zümre istişare toplantısı düzenlendi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdür Mehmet Faruk Tekin, müdürlük konferans salonunda kente görev yapan müzik öğretmenleri ile bir araya geldi. Müzik öğretmenleri ile istişare eden İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Öğrencilerimizi yetiştirme sürecinde müzikle ilgili davranışlar geliştirmek ve kazandırmak, sanatsal bir duyarlılık kazandırmak, kültürümüzü yaşatmak ve genç nesile aktarma da yapılabilecek çalışmaları müzik öğretmenleri ile beraber yapmalıyız. Öğrencilerimiz ile ülkemizde ve dünyada müzikle ilgili meydana gelen gelişmeleri takip ederek öğrencilerimizin yetiştirilmesi konusunda elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Kültür ve sanat alanında ilimizde yapılabilecek proje ve etkinlik çalışmaları hususunda siz değerli öğretmenlerimizin teşvik edilmesi ve sizlerin görüşleri bizler için önemlidir. Kısa zamanda diğer branş öğretmenleriyle de bir araya geleceğiz "dedi. - AĞRI