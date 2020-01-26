Ağrı'da narkotik madde arama köpeği ile uyuşturucu araması - Son Dakika

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Ağrı'da narkotik madde arama köpeği ile uyuşturucu araması
6 saat önce
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik madde arama köpeği Ares ile mahalle ve metruk binalarda uyuşturucu araması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:23 Kaynak: İHA
Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, narkotik madde arama köpeği Ares ile mahalle ve metruk binalarda uyuşturucu araması yaptı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından uygulamaya ilişkin yayınlanan görüntülerle birlikte uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek amacıyla "Temiz Sokaklar Güvenli Şehir" parolası ile gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği belirtildi. - AĞRI
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