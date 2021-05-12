Nehrin kenarında çamura saplanan 2 ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağrı'da Murat Nehri kenarında otlarken çamura saplanan inekleri itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Suçatağı köyünde Murat Nehri kenarında hayvanlarını otlatan bir kişinin 2 ineği farklı noktalarda çamura saplanarak mahsur kaldı. İneklerini kendi çabalarıyla kurtaramayan kişi, durumu Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla inekleri saplandıkları çamurdan kurtarıp sahibine teslim etti.