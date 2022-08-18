Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü - Son Dakika
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Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü

18.08.2022 10:29
Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü

AĞRI'da, nesli tehlike altındaki balaban kuşu, polis uygulama noktasına düştü.

AĞRI'da, nesli tehlike altındaki balaban kuşu, polis uygulama noktasına düştü. Kanadından yaralı olduğu tespit edilen kuş, Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibine teslim edildi.

Ağrı'da polis uygulama noktasına kanadından yaralı bir kuş düştü. Polis ekipleri, internette yaptıkları araştırmada kuşun nesli tehlike altındaki balaban kuşu olduğunu belirledi. Polisler, sulak yerlerde yaşayan ve böcek türleri ile beslenen balaban kuşunu HAYDİ ekibine teslim etti.

Polis memuru Faruk Torun, "Uygulama faaliyetini gösterdiğimiz esnada bölgemize yaralı halde bir kuş düştü. Kuşa baktığımızda farklı bir cins olduğunu gördük, internetten araştırmamız sonucunda balaban kuşu olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine Hayvan Durum İzleme ekibimize haber verdik, onlar da gelip kuşu teslim aldılar. Sağlık durumu iyi görünüyor" diye konuştu.

Balaban kuşu, tedavisinin ardından doğal hayata bırakılacak.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Balaban, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis uygulama noktasına yaralı balaban kuşu düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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