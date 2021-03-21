Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı

21.03.2021 15:56
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı, System.String[]

AĞRI'da, HDP tarafından Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi.

AĞRI'da, HDP tarafından Nevruz Bayramı etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Ağrı eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık, kalabalığın ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladıktan sonra nevruz ateşi yakılıp, halay çekildi.

Ağrı'da 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı'nda düzenlenen nevruz kutlamalarına HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, Ağrı eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık ve partililer katıldı. Etkinlikte konuşan Ağrı eski Belediye Başkanı Sırrı Sakık, kalabalığın ve etkinliği izleyen güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Ağrı'nın kendisi için Ağrı Dağı kadar kadim olduğunu belirten Sakık, "Bizim burada bulunduğumuz sürede Ağrı'yı iki gözümüz gibi kolladık ve koruduk. Bu Ağrı'da çatışma olmadı bu Ağrı'da kan olmadı bu Ağrı'da bir tek cam kırılmadı. Diliyorum, umuyorum bu topraklarda er ya da geç barış sağlanacak hepiniz adaleti hakkaniyeti bu topraklarda hayata geçireceğiz" dedi.  Sakık, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin haksız yere düşürüldüğünü, bu sabah da gözaltına alındığını söyledi.

'BAKANA TEŞEKKÜR ETTİM'Kayyum atananlar ile sorunları olmadığını vurgulayan Sakık, "Şunu da söyleyeyim bu kentte kim iki taşı üst üste koyuyorsa adı ne olursa olsun bin kez teşekkür ediyorum. Bizim kayyum olarak atananlar ile bir sorunumuz yok. Sistemle kavgamız var. Ben buraya geldiğimde duydum giden Vali Süleyman Bey burada tekstille ilgili çok iyi çabaları olmuş eski bir bakanla burada bir proje başlatmış. Ben aradım bakana da teşekkür ettim. Yoksullarla ilgili kim iki taş üst üste koyuyorsa başımın gözümün üstünde yeri var" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından nevruz ateşinin yakılması ile alandakiler, halay çekerek, eğlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı kutlamalar, saat 15.00 sıralarında tamamlandı sona erdi.


Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı
Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı

Halkların Demokratik Partisi, Nevruz Bayramı, Sırrı Sakık, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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