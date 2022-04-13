Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı

13.04.2022 16:28

Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışıAĞRI Ağrı'da hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu.

Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı

AĞRI Ağrı'da hava sıcaklığının ani düşüşü ile birlikte Nisan ayının ortasında kar yağışı etkili oldu.

Ağrı'da Nisan ayının ortasında aniden düşen hava sıcaklığı ile birlikte kentte kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek arttıran kar yağışı nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatısı karla kaplandı. Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Ağrılılar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı
Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı
Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı

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Nisan, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da Nisan ayında yoğun kar yağışı - Son Dakika
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