Nuh'un Gemisi'nden izler taşıyan kütüphaneler eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığınca eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla yurt genelinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Ağrı'daki tüm okullara kitaplıkları "Nuh'un Gemisi" şeklinde tasarlanan kütüphaneler kuruluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla 26 Ekim'de Ankara'da bir okulda tanıtım toplantısı yapılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin uygulanması amacıyla Ağrı'da çalışmalar başlatıldı.

Ülke genelindeki tüm okullarda eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılmasının hedeflendiği projenin hayata geçirilmesi için yoğun bir çalışma yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri il merkezi, ilçeler ve köylerdeki 862 okulun tamamına kütüphane kurmak için uğraşıyor.

Proje çerçevesinde, okullarının döner sermayesinden aldıkları ücret karşılığında hem meslek öğrenen hem de para kazanan meslek liselerinin mobilya ve iç mekan tasarım bölümü öğrencileri, okullara kurulacak kütüphaneler için önce atölyelerde kitap rafları ve masalar üretiyor.

Kentin simgelerinden olan "Nuh'un Gemisi" görseli şeklinde kitaplık üreten öğrenciler, bunları ve masaları okullara götürerek montaj işlemlerini tamamlayıp kütüphane kuruyor.

"Kitap kurtları" çay içip kitap okumanın tadını çıkartıyor

Kentteki yüzlerce okulda yapımı tamamlanan kütüphanelerde kitap okuyan öğrenciler, arkadaşlarıyla sohbet edip ikram edilen çayı içerek keyifli vakit geçiriyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezindeki Selçuk Ortaokulundaki kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilerle çay içti, sohbet etti ve onlara kitap okudu.

Hasan Kökrek, AA muhabirine, projenin amaçlarından birinin de öğrencilere okuma kültürünü kazandırıp, düşünen ve sorgulayan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

2 haftada kentteki tüm okullara kütüphane kurulacak

Ağrı'daki okulların tamamına kütüphane kuracaklarını belirten Kökrek, "Kütüphanelerin tamamını 2 haftada kuracağız. Bu kütüphaneleri oluştururken meslek liselerimizin güçlü alt yapısından faydalanarak üretip ve tasarlayarak öğrencilerimizin hizmetine sunmuş oluyoruz. Yaklaşık 120 bin civarında da kitap alacağız. Kütüphanelerimizin içerisinde satranç, mangala ve çocuk oyunlarıyla ilgili alanları ayrıca tasarlıyoruz." diye konuştu.

Kökrek, öğrencilerin kütüphanelerde rahat ve huzurlu zaman geçireceklerini dile getirerek, meslek liselerinin bünyesinde kütüphaneleri oluşturdukları için maliyetlerinin çok düşük olduğunu anlattı.

Kitaplıklar Nuh'un Gemisi şeklinde tasarlandı

Projeden önce il genelindeki okulların büyük çoğunluğunda kütüphane olmadığını vurgulayan Kökrek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz kütüphaneler için eşya üretirken bu ürünleri hem tasarlıyor hem de üretiyor. Öğrencilerimiz okullarını bitirdikleri zaman ara elaman değil, aynı zamanda aranan eleman olacaklar. Kütüphanelerimizde Ağrı'yı simgeleyen Nuh'un Gemisi'ni de tasarladık. Okullarımızın tamamına kitaplık şeklinde birer tane Nuh'un Gemisi tasarlayıp içerisini kitaplarla doldurmuş olacağız. Şu ana kadar yaklaşık 300 okulumuzun kütüphanesini bitirdik. Bir hafta içerisinde ikinci 300'ü de bitirmiş oluyoruz. İkinci haftada da 862 okulumuzun tamamının kütüphanelerini bitirmiş olacağız. İl genelindeki bütün okullarımıza kütüphane kuruyoruz."

Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Ak ise okulun atölyesinde çalıştıklarını ve aylık bin lira üzerinde para kazandıklarını belirtti.