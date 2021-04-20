Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi - Son Dakika

Ağrı'da 'O'nu En Güzel Kim Anlatır' projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'O'nu (Peygamberimiz S.A.V) En Güzel Kim Anlatır' projesi kapsamında düzenlenen özgün metin yarışması il merkez elemeleri tamamlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'O'nu (Peygamberimiz S.A.V) En Güzel Kim Anlatır' projesi kapsamında düzenlenen özgün metin yarışması il merkez elemeleri tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen yarışmalar salgın şartlarına uygun olarak yapılırken, il merkezindeki tüm ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler ve koordinatör öğretmenler katıldı. Kıyasıya yarışan öğrenciler izleyenlerden tam not aldı. Yarışma sonucunda il merkezindeki Eskiharman Ortaokulu öğrencisi Ebrar Ergün birinci oldu. Önümüzdeki günlerde il merkezinde gerçekleştirilecek, il finalinde il merkezi ve ilçelerdeki birinci olan ortaokul öğrencileri yarışacak. Yapılacak yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüler verilecek. - AĞRI

Son Dakika

Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü

Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı

Son Dakika! Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği başkanı ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı

Sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da sahiller turistlerle doldu taştı

Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika: Çad Cumhurbaşkanı, cephede hayatını kaybetti