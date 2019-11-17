Son Dakika Haberleri: Ağrı'da öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçirecek
Son Dakika Güncel Ağrı'da öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçirecek - Son Dakika

Ağrı'da öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçirecek

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18-22 Kasım ara tatil etkinlikler kapsamında, öğrenciler sporla, sanatla, doğayla, kültürle bir hafta geçirecek.

Ağrı'da öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçirecek, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 18-22 Kasım ara tatil etkinlikler kapsamında, öğrenciler sporla, sanatla, doğayla, kültürle bir hafta geçirecek.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan 18-22 Kasım tarihleri arasında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak. Baleyle tanışıyorum, taş ve ahşap boyama atölyesi, speaking club, sanal müzede devri-i alem, Quilling atölyesi, resim atölyesi, kültür günlükleri, üreten eller dönüştürüyor, geleneksel oyunlar atölyesi, akıl ve zeka oyunları atölyesi, hızlı okuma teknikleri, animasyon film gösterimi, Erol Parlak Güzel Sanalar Lisesi müzik ekibi konseri, masa tenisi turnuvası, dart turnuvası, bocce turnuvası, üniversitemi geziyorum, trekking etkinliği, huzur evi gezisi, sevgi evi ziyaret, çevre temizliği, bana bir masal anlat, TRT Park at çiftliği gezisi, kitap okuma etkinliği, kodla okul öncesi, kodla ilkokul, kodla ortaokul ve kodla lise olmak üzere toplam 28 etkinlik yapılacak. - AĞRI

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim
Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı Taksim'de Rabia Naz için eylem yapan 3 kişi gözaltına alındı Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 23:26:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da öğrenciler ara tatili etkinliklerle geçirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]