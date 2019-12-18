Ağrı'da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu - Son Dakika

Ağrı'da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Belediyesi tarafından öğrenciler için hizmete sunulan Öğrencibüs'te farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Ağrı'da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ağrı Belediyesi tarafından öğrenciler için hizmete sunulan Öğrencibüs'te farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün il genelinde başlatmış olduğu 'Canlan Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor' projesi kapsamında düzenlenen Öğrencibüs'te kitap okuma etkinliğinde Belediye Başkanı Savcı Sayan direksiyona geçerken, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'de öğrencilerle birlikte kitap okudu. Belediye Başkanı Sayan yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu projeyi desteklediklerini ve belediye olarak öğrencilere yönelik projeleri arttıracaklarını söyledi.


Belediye Başkanı Sayan'ın şoförlük yaptığı Öğrencibüs'te İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile birlikte kitap okuyan öğrenciler, hem etkinlikten hem de belediyenin kendilerine sunduğu hizmetten memnun olduklarını dile getirdi. Etkinlik sonrasında öğrencileri, makam odasında misafir eden Başkan Sayan, burada onlarla birlikte bir süre kitap okuduktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Mili Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ise yaptığı açıklamada, Ağrı genelinde üç ayı aşkın bir süredir 'Canlar Okuyor, Fidanlar Hayat Buluyor' projesini başlattıklarını ve bu proje ile hem kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hem de Ağrı'yı ağaçlandırmayı amaçladıklarını söyledi.


"Öğrencilerimiz kitap kumbaralarına kitap bırakacaklar"


Tekin, kent genelinde kitap okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla başlattıkları farklı projelerin de olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:


"Bu projemiz bununla sınırlı kalmadı. Bizim 'Kitap Kumbaram' projemiz ile beraber evlerinde okudukları kitapları, öğrencilerimiz bu kumbaralara bırakacaklar. Biz bu kumbaralar da elde ettiğimiz kitaplarla köy okullarına kütüphaneler kuracağız. Orada da kitapların okunmasını sağlayacağız. Yine devamı niteliğinde bizim 5 tane okunan kitap sonucunda, bir tane fidan dikeceğiz, şuana kadar üç ayda okuduğumuz kitap sayısı 340 bini buldu ve şu anda diktiğimiz fidan sayısı da 60 bini geçti. Bu da bizim için çok sevindirici. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah yaza kadar bu sayıyı daha da artıracağız. Nisan ayından itibaren fidanlarımız da dikerek hem çevreye katkıda bulunmuş olacağız, hem de kitap okuma alışkanlığını kazandırmış olacağız." - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Doğa Koleji'ni satın almak için 49 lisanslı kurucu 600 milyon TL'lik teklif yaptı
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir

Son Dakika Haberleri
01:49 Ankara ankara'da 4 kişi doğalgazdan zehirlendi - Son Dakika
01:44 Bayern Münih şampiyonluk yarışından kopmadı - Son Dakika
01:43 Bursa uludağ kayıp arama derleme - Son Dakika
01:39 Alkollü kişiden kaçarken inşaatta merdiven boşluğuna düştü - Son Dakika
01:36 Ankara'da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 01:53:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da öğrenciler Öğrencibüs'te kitap okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]