Ağrı'da öğrencilere yönelik seminer verildi

Ağrı'da İşler Yayın Gurubu ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile öğrenci, yazar buluşma etkinliği yapıldı



İl genelinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen "YKS'ye Hazırlanırken Kritik Taktikler" konulu seminer Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi.



Türkiye genelinde ilk kez Ağrı'da düzenlenen seminere öğrenci ve öğretmenler yoğun ilgi gösterirken, salonda boş yer kalmadı. Seminerde ünlü yazarlar, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınava yönelik çeşitli taktikler vererek, uyarılarda bulundu.



Seminer sonunda sınavlara hazırlanan öğrencilere kaynak kitap dağıtıldı. - AĞRI