Ağrı'da öğrencilerin hazırladığı gıda kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Son Dakika

Ağrı'da, hayata geçirilen "Bir Sınıf Bir Koli" projesi kapsamında okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin desteğiyle hazırlanan gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına başlandı.

Valilik öncülüğünde Türk Kızılay Ağrı Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir süre önce imzalanan protokol kapsamında, il merkezi ve ilçelerdeki okullara boş koliler dağıtıldı.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin evlerinden getirdikleri gıda ürünleriyle doldurulan kolilerin dağıtımı öncesi, Şehit Uzman Çavuş Tuncer Doğan İmam Hatip Ortaokulunda program düzenlendi.

Vali Osman Varol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının manevi iklimi içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak için başlatılan projenin çok güzel olduğunu söyledi.

Projenin öğrencilerin dayanışma duygularını geliştirdiğini ifade eden Varol, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerin önderliğinde öğrenciler ve velilerin desteğiyle hazırlanan koliler, Kızılay ve diğer kurumlarımızca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bugüne kadar toplamda 2 bin 610 gıda kolisi oluşturuldu ve bu bizler için inanılmaz güzel bir rakam. Arkadaşlarımızın bize söylediğine göre ramazan ayının sonuna kadar 3 bin 500 gıda kolisine ulaşmayı bekliyoruz. Şu ana kadar 2 bin 610 sınıfımızda öğrencilerimiz, bizzat kendi elleri ve imkanlarıyla bu kolileri doldurarak bunların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamış oldular."

Proje sayesinde öğrencilerin erken yaşta yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiğini dile getiren Varol, Valilik olarak da projeyi desteklediklerini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı'nın da katıldığı programın ardından Kızılay gönüllülerince minibüse yüklenen gıda kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.