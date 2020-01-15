Ağrı'da öğretmen ve öğrenciler dönem sonu etkinliğinde halay çekerek stres attı - Son Dakika
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Ağrı'da öğretmen ve öğrenciler dönem sonu etkinliğinde halay çekerek stres attı

6 saat önce

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulunda (YİBO) gerçekleştirilen dönem sonu etkinliğinde, öğretmen ve öğrenciler şarkı söyleyip halay çekti.

Ağrı'da öğretmen ve öğrenciler dönem sonu etkinliğinde halay çekerek stres attı, System.String[]

Ağrı'nın Hamur ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulunda (YİBO) gerçekleştirilen dönem sonu etkinliğinde, öğretmen ve öğrenciler şarkı söyleyip halay çekti.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce sömestir tatili öncesi, tamamı köylerden gelen çocukların eğitim gördüğü YİBO'da etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin şarkı ve danslarıyla başlayan etkinlikte, öğretmenler Türkçe ve Kürtçe şarkılar söyledi, öğrenciler de halay çekti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin çok güzel geçtiğini, öğrencilerin öğretmenleriyle stres atarak eğlendiğini söyledi.

Etkinliğin kaynaşma programı haline dönüştüğünü belirten Karakoç, şöyle konuştu:

"Öğrenciler, anne ve babadan uzak kalmanın verdiği özlemi bir nebze de olsun gidermiş oluyor. Burası kar kış memleketi olduğundan öğrencilerimiz dışarıya çıkamıyor ve enerjilerini sarf edemiyor. Bu imkanı görünce çok eğlenmek istediler. Okulumuzun çıkarttığı yemekler de 5 yıldızlı oteldeki yemekler kıvamında. Çocukların yüzlerindeki o gülümseme ve ışıltıyı görülünce zaten başka bir şey demeye gerek yok ve bu bizim için yeterli."

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de katıldı.

Hamur, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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