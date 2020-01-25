Ağrı'da öğretmenevinin restoranında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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Ağrı'da öğretmenevinin restoranında çıkan yangın hasara neden oldu
6 saat önce
Ağrı'nın Tutak ilçesindeki öğretmenevinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:38 Kaynak: AA
Ağrı'nın Tutak ilçesindeki öğretmenevinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Öğretmenevinin zemin katında bulunan restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Restorandaki çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Binaya sıçramadan söndürülen yangında hasar oluştu.
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