Ağrı'da öğretmenevinin restoranında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Ağrı'da öğretmenevinin restoranında çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki öğretmenevinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağrı'da öğretmenevinin restoranında çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki öğretmenevinin restoranında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öğretmenevinin zemin katında bulunan restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Restorandaki çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Binaya sıçramadan söndürülen yangında hasar oluştu.

İtfaiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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