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Ağrı'da Öğretmenler arası futbol turnuvası

28 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası"nda Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu.

Ağrı'da Öğretmenler arası futbol turnuvası, System.String[]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenler Arası Futbol Turnuvası"nda Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu.

Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu'nun halı sahasında yapılan turnuvanın final müsabakasını; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, şube müdürü Fırat Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler izledi. İl merkezinde 35 okul takımının katıldığı turnuvanın final maçında Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı ile İsmet Ömeroğlu İlkokulu takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 8-5 kazanan Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı şampiyon olurken, İsmet Ömeroğlu İlkokulu takımı ikinci, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takımı üçüncü, Spor Lisesi takımı ise dördüncü oldu. Turnuvanın sonunda emeğe geçen herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, dereceye giren takımlara kupalarını takdim etti. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:38 Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi, Futbol, Ağrı, Güncel
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