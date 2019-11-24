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Ağrı'da Öğretmenler Günü kutlamaları

6 saat önce

Ağrı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ağrı'da Öğretmenler Günü kutlamaları, System.String[]

Ağrı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.


Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin tarafından çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Ağrı Dağı Anadolu Lisesi tarafından Kültür ve Kongre Merkezinde hazırlanan programla devam etti. Burada İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Vali Süleyman Elban tarafından günün anlam önemini belirten konuşmalar yapıldı.


Konuşmaların ardından program şehit öğretmenler için Kuran-ı Kerim tilaveti, öğrencilerin şiir okuması, tiyatro oyunu, müzik dinletisi, aday öğretmenlerin yemin töreni, kentte görev yapan öğretmenlere aile ve doğum günü sürprizi, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Programa Vali Süleyman Elban, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, kamu kuruluş müdürleri, şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - AĞRI

Savcı Sayan, Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:59 Kaynak: İHA
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