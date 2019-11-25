Ağrı'da öğretmenler yemekte bir araya geldi
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Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:12 Kaynak: AA
Ağrı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yemek programı düzenlendi.
Gençlik Merkezinde öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen yemek programında, öğretmenlere karanfil dağıtıldı.
Programa katılan Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Belediye Başkanı Savcı Sayan, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere plaket verdi.
Programa İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel ve öğretmenler katıldı.
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