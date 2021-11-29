Ağrı'da öğretmenlerden ihtiyaç sahibi öğrencilere anlamlı destek - Son Dakika

Merkez Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu öğretmenleri tarafındanihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye, giyim ve ayakkabı almak amacıyla 'Rölyef Sanatı' çalışmaları yapıldı. Okulda düzenlenen sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci velileri katıldı. İlk olarak okul konferans salonunda öğrencilerden oluşan koronun seslendirdiği birbirinden güzel şarkıların ardından Serginin açılışını gerçekleştiren Kökrek, sergiyi gezip öğretmenlerden eserler hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, ihtiyaç sahibi öğrencilere desteklerde bulunmak amacıyla yapılan çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti. Sergide sunulan tablolar satışa çıkararak elde edilecek ücretler ihtiyaç sahibi öğrencilere harcanacak.