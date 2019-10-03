Son Dakika Haberleri: Ağrı'da öğretmenlere yazılım ve kodlama eğitimi
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Ağrı'da öğretmenlere yazılım ve kodlama eğitimi

15 dakika önce

Ağrı Valiliğince kentte görev yapan öğretmenlere yönelik kodlama ve yazılım programı düzenlendi.

Ağrı'da öğretmenlere yazılım ve kodlama eğitimi, System.String[]

Ağrı Valiliğince kentte görev yapan öğretmenlere yönelik kodlama ve yazılım programı düzenlendi.

Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen eğitim programında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, kodlama eğitimine çok önem verdiklerini ve öğrencilerin daha iyi bir seviyeye gelmesi için öğretmenlere de kodlama eğitimi verdiklerini söyledi.

Kodlama ve yazılımda Ağrı'nın Türkiye'nin en iyi illerinden biri olması için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Kodlama eğitimi bizim amiral gemimiz. 2019-2010 eğitim öğretim sezonu başlangıç itibariyle ana sınıfından 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimizi kapsama dahil ediyoruz. Yaklaşık 165 bin öğrenciye bu eğitimi vermek yeterli mi, yeterli değil. Bütün öğretmenlerimizi de bu eğitimimize dahil ediyoruz. Öğretmenlerimizde bu eğitimi alsın istiyoruz. Artık biz bu konuda Türkiye'deki diğer iller ve okullarla yarışacak durumda değiliz. Çünkü artık bizim için bu iller ve okullar rakip değil. Biz dünyada bu işi çok iyi yapan ülkelerdeki okullar ve kurumlarla yarışmak durumundayız."

Vali Elban konuşmasının ardından, öğretmenlere konferans vermek için kente gelen bilim adamı Salih Kükrek'e tablo hediye etti.

Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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