Ağrı'da öğretmenlere yönelik başlatılan 2 proje ile seminer eğitimleri düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı'da öğretmenlere yönelik başlatılan 2 proje ile seminer eğitimleri düzenlendi

01.04.2022 08:56
Ağrı'da öğretmenlere yönelik başlatılan 2 proje ile seminer eğitimleri düzenlendi

Ağrı'da "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ve "Matematik Seferberliği Projesi" kapsamında il merkezindeki sınıf öğretmenleri ve ortaokul matematik öğretmenlerine yönelik 'Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem ve Teknikleri' ile 'Matematik, Materyal ve Etkinlikler' konulu seminer eğitimleri verildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ve "Matematik Seferberliği Projesi" kapsamında il merkezindeki sınıf öğretmenleri ve ortaokul matematik öğretmenlerine yönelik 'Öğrenci merkezli öğretim yöntem ve teknikleri 'ile 'Matematik, materyal ve etkinlikler' konulu seminer eğitimleri düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Araştırma Geliştirme Merkezinde iki ayrı salonda gerçekleştirilen seminer eğitimlerini ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Seminer eğitimleri hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı ve ilimizde uyguladığımız ''Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'' kapsamında 21. yüzyıl becerileriyle donanmış öğrenciler yetiştirmek vebunu sağlamak için de değişen dünya şartları, eğitimde yeni yaklaşımlar, değerler, iyi örnekler gibi önemli olguları bir bütün olarak sahada uygulanması hedeflenmektedir. Yine bakanlığımızın başlattığı ve ilimizde hayata geçirdiğimiz Matematik Seferberliği Projesi kapsamında matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlamak hem öğrenimini kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak için oluşturulan matematik sınıflarının yanında matematik öğretmenlerine eğitim seminerleri düzenlenmiştir" dedi.

Kökrek' in konuşmasının ardından,AİÇÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gökalp;il merkezinde görev yapan 43 sınıf öğretmenine toplam 6 saat 'Öğrenci Merkezli Öğretim Yöntem ve Teknikleri' ile AİÇÜ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Halil Zehir; 143 ortaokul matematik öğretmenine toplam 3 saat 'Matematik, Materyal ve Etkinlikler' konulu seminer eğitimi verdi.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Ağrı'da öğretmenlere yönelik başlatılan 2 proje ile seminer eğitimleri düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da öğretmenlere yönelik başlatılan 2 proje ile seminer eğitimleri düzenlendi - Son Dakika
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