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Ağrı'da okul müdürleri toplantısı yapıldı

1 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ilçe şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ağrı'da okul müdürleri toplantısı yapıldı, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, ilçe şube müdürleri ve okul müdürlerinin katılımıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi salonunda ilçe şube müdürleri ve kentteki okul müdürleriyle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, eğitimde kaliteyi arttırma çalışmaları yaptıklarını, bunu başarabilmenin ise ancak büyük bir ekip çalışmasıyla olacağını ve bu nedenle tüm okullarda aynı özveri ve çabanın olması gerektiğini ifade etti. Hedeflerinin bu yıl yakalamış oldukları başarıyı daha yukarılara taşımak olduğunu belirten Tekin, bunun için öncelikle okullarda oluşturulacak kurullar ile tüm çalışmaların düzenli olarak değerlendirmelerinin yapılması ve bunun sonucunda alınması gereken önlemlerin ve yapılması gereken çalışmaların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.


Kendisinin ve ekip arkadaşlarının bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Tekin, bu hedefe ulaşacaklarına olan inançlarının tam olduğunu belirtti. - AĞRI

Faruk Tekin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:11 Kaynak: İHA
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