Ağrı'da okul müdürleri toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ağrı'da okul müdürleri toplantısı yapıldı
04.11.2021 08:18
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentteki okul müdürleri ile bir araya gelerek okullarda kurulumu devam eden kütüphaneler ve ara tatili değerlendirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, şube müdürü Mehmet Özmüş, Süleyman Çetin ve İbrahim Okutucu ile okul müdürleri katıldı. Kökrek'in başkanlığında okul müdürleri ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında kentteki okullarda kurulumu devam eden kütüphaneler ve 2020-2021 eğitim öğretim yılının ara tatilini değerlendirildi. Okullarda yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda okul müdürlerinin istek ve talepleri alındı.
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