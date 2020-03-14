Ağrı'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika
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Ağrı'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi

6 saat önce

AĞRI'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında il merkezi, ilçe ve köylerdeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Ağrı'da okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi, System.String[]

AĞRI'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında il merkezi, ilçe ve köylerdeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki bütün okullarda 'okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması' sloganıyla çalışma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü'nce oluşturulan dezenfekte ekibi, il merkezi, ilçe ve köylerde eş zamanlı olarak okullara giderek, öğrencilerin toplu olarak kullandıkları yemekhane, konferans salonu, sınıflar, lavabo ve pansiyondaki yatakhaneleri dezenfekte etti. İl genelindeki 968 okuldan 517'sini dezenfekte ederek temizleyen ekiplerin, diğer okulları da en kısa sürede aynı işlemlerden geçireceği belirtildi.


Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:45 Kaynak: DHA
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