Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Okullar Tatil Edildi

Ağrı'da Okullar Tatil Edildi

50 dakika önce

Ağrı Valiliği, taşımalı sistemle eğitim veren merkeze bağlı köy okullarının yarın tatil edildiğini açıkladı.

Ağrı'da Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Ağrı Valiliği, taşımalı sistemle eğitim veren merkeze bağlı köy okullarının yarın tatil edildiğini açıkladı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Köy yollarımızda görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için 8 Ocak Salı günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir" denildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Ağrı Valiliği, Ağrı, Güncel
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