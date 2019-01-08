Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Okullar Tatil Edildi

Ağrı'da Okullar Tatil Edildi

21 dakika önce

Ağrı'da olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve Eleşkirt ilçesinde okullar tatil edildi.

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Ağrı'da olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve Eleşkirt ilçesinde okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve köylerinde çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelinde izinli sayılacağı kaydedildi. Eleşkirt ilçe genelinde de eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 Kaynak: İHA

Ağrı Valiliği, Eleşkirt, Ağrı, Güncel
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