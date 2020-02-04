Ağrı'da okullar yarın tatil - Son Dakika
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Ağrı'da okullar yarın tatil

6 saat önce

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Ağrı'da okullar yarın tatil, System.String[]

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı erkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir" denildi. Öte yandan Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde tüm okullar olmak üzere, Patnos, Tutak ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okullar ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süre ile okulların tatil edildiği belirtildi. - AĞRI

Çarşamba, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:59 Kaynak: İHA
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