Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı - Son Dakika
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Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı

15.06.2022 20:19
Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı

Ağrı'da, "Temel Eğitimde 10 bin Okul" projesi kapsamında, 259 okula, 28 farklı üründen oluşan 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı.

Ağrı'da, "Temel Eğitimde 10 bin Okul" projesi kapsamında, 259 okula, 28 farklı üründen oluşan 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 bin Okul" projesi kapsamında kente gönderilen malzemelerin dağıtımı için Spor Lisesi'nde program düzenlendi.

Programa katılan Ağrı Valisi Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekilerle stantlardaki malzemeleri inceledi.

Proje kapsamında, kentteki 259 okula 28 farklı üründen oluşan 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı.

Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı
Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı
Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı
Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da okullara 10 bin spor malzemesi ve enstrüman dağıtıldı - Son Dakika
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