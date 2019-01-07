Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Okullara Buzlanma Tatili

Ağrı'da Okullara Buzlanma Tatili

1 saat önce

AĞRI'da aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da Okullara Buzlanma Tatili, System.String[]
AĞRI'da aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler için 8 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği duyuruldu. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:04 Kaynak: DHA

Ağrı, Güncel
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