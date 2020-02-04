Ağrı'da okullara kar tatili - Son Dakika

Ağrı'da okullara kar tatili
6 saat önce
Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:24 Kaynak: DHA
Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.
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