Ağrı'da okullara kar tatili - Son Dakika
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Ağrı'da okullara kar tatili

6 saat önce

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

Ağrı'da okullara kar tatili, System.String[]

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.


Çarşamba, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:24 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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