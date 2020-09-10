Ağrı'da okulların yüz yüze eğitim hazırlıkları - Son Dakika

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, e-konferans yoluyla ilçe milli eğitim müdürleri ve il merkezindeki okul müdürleri ile okullarda yüz yüze eğitime hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, e-konferans yoluyla ilçe milli eğitim müdürleri ve il merkezindeki okul müdürleri ile bir araya geldi. Okullarda yüz yüze eğitimin, ilk aşamasının anaokulu ve ilkokul birinci sınıf düzeyinde 21 Eylül Pazartesi günü başlamasından önce hazırlıklarını en kısa sürede tamamlanması talimatı veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, "Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacaktır. Okul girişlerinde öğrencilerin ateşi ölçülecektir. İlkokul ve okul öncesi öğrencilerine maske dağıtılacaktır. Her okulun girişinde ayaklı dezenfektan olacaktır. Okul binasının girişi ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacaktır. Okulda bulunan idareci, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacaktır. Okullarda sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılacaktır" dedi. - AĞRI