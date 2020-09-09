Ağrı'da 'Okulum Temizlik Belgesi'ni hak eden ilk okullar belirlendi - Son Dakika

Ağrı'da 'Okulum Temizlik Belgesi'ni hak eden ilk okullar belirlendi
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Okulum Temizlik Belgesi'ni hak eden ilk okullar belirlendi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Okulum Temizlik Belgesi'ni hak eden ilk okullar belirlendi.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon önleme ve Kontrol Kılavuzu' rehberliğinde, müdürlük bünyesinde kurulan ekipler tarafından 'Okulum Temizlik Belgesi'ne ilk başvuru yapan okullarda denetimler yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yapılan titiz denetimler sonucunda Merkez Bilim Sanat Merkezi, Merkez Hüseyin Celal Fen Lisesi ve Merkez Öğretmenler Anadolu Lisesinin 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak kazandı. 'Okulum Temiz Belgesi' almaya hak eden okulların yöneticilerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, 'Okulum Temiz Belgelendirme' çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - AĞRI
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